Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il periodo negativo della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto della sua analisi:

“Quando la Fiorentina di Raffaele Palladino aveva vinto otto partite di fila, mi era stato chiesto come fosse stata possibile questa improvvisa trasformazione dei viola: che da squadra criticata e criticabile improvvisamente era diventata una squadra che per qualche momento ha fatto sognare i suoi tifosi. E' difficile rispondere a certi quesiti come quello relativo all'inizio di stagione viola, anche se nelle giornate successive sembrano essere tornati con i piedi per terra. Per capire certe dinamiche bisognerebbe vivere il mondo viola dall'interno, cosi avremmo la possibilità di capire quali siano i meccanismi che adesso non stanno funzionando".

“La Fiorentina non è una schiacciasassi, ci sta di perdere contro una squadra come il Como”

Ha anche aggiunto: “Se andiamo a vedere quello che ha fatto solo due settimane fa, e mi riferisco alla vittoria per 3-0 sull'Inter, sembrava essere tornata su certi livelli. Poi è capitato che ha perso il ritorno contro i nerazzurri, non senza polemiche, e ha perso in casa contro la squadra che gioca uno dei migliori calci del nostro campionato, il Como: è un risultato che ci sta. I lariani hanno giocatori di talento, oltre che un tecnico che li fa giocare molto bene. Questa Fiorentina invece non è mai stata una squadra schiacciasassi, e contro un avversario del genere può succedere di perdere una partita”.