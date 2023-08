Beltran rimette fuori Nzola

Ancora Beltran. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, per la partita di ritorno dei playoff di Conference League che la Fiorentina giocherà in casa giovedì contro il Rapid Vienna, l’argentino dovrebbe scendere in campo nuovamente dal primo minuto così come accaduto contro il Lecce.

Questo vorrebbe dire che Nzola, altro nuovo acquisto viola, dovrebbe partire ancora dalla partita dopo essere stato impiegato da titolare contro il Genoa all'esordio in campionato e a Vienna nell'andata dei play off.

Domenica scorsa l'ex River è uscito dal campo fra gli applausi del pubblico del Franchi che ha apprezzato l’impegno, oltre alle qualità che sono già evidenti.