Kayode ha tanto mercato in Premier: la Fiorentina rifiuta 18 milioni ma saprà resistere ad ulteriori rilanci?

Non c'era solo Nico Gonzalez tra i cedibili della Fiorentina in questa sessione di mercato, perché anche Michael Kayode ha tanto mercato e soprattutto in Premier League.

Secondo Repubblica, la società viola ha detto di no ad un'offerta da 18 milioni di euro ma l'interesse per lui è alto e in caso di rilancio ulteriore, resta da capire se la Fiorentina si dimostrerà così convinta di rinunciare ad un ulteriore incasso.