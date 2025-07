A gennaio piaceva alla Fiorentina come vice-Dodô, ma si concluse in un nulla di fatto. Oggi, Jackson Tchatchoua ha attirato su di sé gli occhi di molte squadre all'estero, e sarà uno dei primi in uscita da Verona, come riporta L'Arena.

Sempre a gennaio, la Fiorentina fu fronteggiata dal Galatasaray per l'acquisto dell'esterno, ma si concluse in un nulla di fatto: oggi i turchi sono tornati alla carica, con un offerta da circa 8 milioni. Anche De Zerbi lo cerca col suo Marsiglia, mentre in Premier le estimatrici sono Wolverhampton ed Everton.