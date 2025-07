Una neopromossa di Serie B si fa viva per Martinelli. Cercato anche un giovane centrocampista della Fiorentina

Dopo un anno passato all'ombra di David De Gea, per il giovane portiere viola Tommaso Martinelli potrebbe essere arrivato il momento di mettersi alla prova altrove, in prestito. Il ragazzo classe 2006 non ha ancora mai affrontato un'annata nei professionisti, ma ha attirato l'attenzione di vari club grazie alle sue prove nelle giovanili della Fiorentina e con la maglia dell'Italia.

Interesse in Campania per il promettente portiere gigliato

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, per l'estremo difensore viola si è fatto vivo l'Avellino, club appena promosso in Serie B, interessato a rilevarlo per la prossima stagione. Il giocatore ancora non ha preso una decisione sul proprio futuro, allettato dalla possibilità di rimanere a Firenze come vice di De Gea, che ha rinnovato per tre anni con la Fiorentina.

Un altro giovane viola nel mirino degli irpini

L'Avellino è interessato però anche ad un altro calciatore della Fiorentina, si tratta di Jonas Harder, centrocampista classe 2005 che con la stagione appena conclusa ha chiuso la propria avventura nelle giovanili gigliate per limiti d'età.