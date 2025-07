La classe 2004 fa gola in Serie B e Amatucci è tra i top sul mercato: difficile la permanenza a Firenze, più facile quella in Toscana

Tra chi è rientrato dal prestito c'è anche Lorenzo Amatucci, classe 2004 e reduce da un anno e mezzo di prestito in B, prima a Terni e poi a Salerno: entrambe avventure chiuse con la retrocessione. Il play di scuola Fiorentina non ha certo sfigurato ma resta difficile capire se ci sarà futuro per lui in maglia viola.

Di certo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è tra i più appetiti della B anche per questioni anagrafiche (i club cadetti vengono premiati per l'utilizzo di Under 21). Amatucci potrebbe non restare a Firenze ma in Toscana, dove la Carrarese si è già fatta viva, sia per lui che per Rubino.