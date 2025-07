Ritiro che vai, nuova chance per Sottil che trovi: un mese di prova per trasformarsi in un nuovo Dodô. Pioli vuole dargli fiducia, sette anni dopo

Un classicone dell'estate ormai: Riccardo Sottil e una nuova chance, una nuova prova d'appello da giocarsi durante il ritiro. Il nuovo cambio alla guida tecnica di fatto riazzera gerarchie che con Palladino sembravano tagliarlo fuori. Pioli invece è l'uomo che lo fece esordire in A nel 2018, ormai sette anni fa. E secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sembra ancora intenzionato a esaminare il caso da vicino.

Per Sottil quindi, partirà l'avventura del ritiro al Viola Park, dove sarà dirottato sulla fascia destra, visto che Dodô non solo non dà certezze per il futuro ma non ha neanche alternative. Un Sottil a tutta fascia e non più da esterno del tridente quindi, la nuova, forse ultima, chance di riscatto per il classe '99.