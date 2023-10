Infantino: "Gli argentini della Fiorentina mi stanno aiutando con l'ambientamento. So che sono giovane per essere qui, ma voglio crescere"

Il trequartista della Fiorentina Gino Infantino ha rilasciato un'intervista a Olè dove ha parlato della sua prima esperienza fuori dal continente sudamericano e non solo:

“Un piacere giocare per la Fiorentina. In Argentina è molto diverso ma mi sono adattato abbastanza velocemente. Ho poi l'opportunità di giocare con altri tre argentini come Martínez Quarta, González e Beltrán, che ora si stanno divertendo molto nella Nazionale. Mi hanno aiutato tanto con l'adattamento. La stagione è appena iniziata, ma stiamo facendo ottime partite e ottenendo buoni risultati”.

E ancora: "La mia ambizione è aggiungere minuti, giocare partite internazionali e ovviamente conquistare uno scudetto con il club. L'idea è quella di continuare a crescere, so che sono giovane per essere alla Fiorentina. Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità e ora devo godermelo e sfruttare al massimo".

Infine sulla Nazionale: "Un privilegio per qualsiasi giocatore, spero che possa succedermi .Ho avuto l'opportunità di vestire l'Under 20 ai Mondiali e mi sono divertito moltissimo".