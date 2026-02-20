Il Sassuolo con Berardi e Pinamonti si sbarazza del Verona che resta l'ultima della classe. Guarda la nuova CLASSIFICA di SERIE A

Si è appena concluso il primo anticipo della 26° giornata di Serie A tra Sassuolo e Verona, con i padroni di casa che hanno vinto per

La cronaca della gara

Nella prima mezz'ora di gioco è il Verona a fare la partita e a creare occasioni da gol, ma al 40' sale in cattedra il Sassuolo con il gol di Pinamonti con il destro su assist di Laurientè a seguito di un errore dei gialloblù. Al 44' i padroni di casa raddoppiano: Niasse stende in area Berardi e viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Berardi, Montipò para con il piede la sua conclusione, ma l'attaccante dei neroverdi ribadisce in porta il pallone siglando il 2-0. Nel secondo tempo al 62' arriva il terzo gol del Sassuolo: lancio lungo di Laurientè per Berardi che va via a campo aperto evitando i difensori gialloblù e calciando in porta con il mancino. Gli scaligeri restano anche in dieci all'85' per l'espulsione di Al-Musrati e la partita del ‘Mapei Stadium’ finisce così 3-0 per i neroverdi. Da segnalare al 72' l'ingresso in campo dell'attaccante di proprietà della Fiorentina, in prestito al Sassuolo, Nzola, che nella manciata di minuti concessi ha toccato pochissimi palloni.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Grosso stacca Udinese, Bologna e Lazio e sale a quota 35, mentre quella guidata da Sammarco resta ultima in classifica a 15 punti insieme al Pisa che sarà impegnato nel tardo pomeriggio di lunedì con la Fiorentina.

Inter 61, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 42, Sassuolo 35, Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.