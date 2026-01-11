Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il centrocampista Cher Ndour, toccando vari temi dopo un pareggio col Milan che ha lasciato con l'amaro in bocca perché arrivato nei minuti finali.

"Ho corso tanto oggi, ma sono felice della prestazione della squadra contro un ottimo avversario. Ottima partita sia sul livello difensivo che offensivo, peccato per il gol al 90', ma è stata buona la reazione con la traversa di Brescianini e l'occasione per Moise. Ci crediamo e dobbiamo continuare così".

“Il pareggio ci sta un po' stretto, ma nella zona in cui siamo è un punto guadagnato. Se questo è l'atteggiamento e queste sono le prestazioni, possiamo uscire da questa situazione, stando tutti uniti. I tifosi sono sempre stati con noi, poi se offriamo prestazioni di questo tipo si possono esaltare. Dobbiamo preparare bene la partita col Bologna, curando ogni dettaglio, per cercare di ottenere la vittoria”.