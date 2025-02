Gasperini 'ufficializza' l'addio di Zaniolo all'Atalanta: "Nicolò è andato via ed è arrivato Maldini"

A fine partita, dopo il pareggio contro il Torino, Gian Piero Gasperini ha “ufficializzato” l'addio di Nicolò Zaniolo, che lascia l'Atalanta e arriva alla Fiorentina. La società viola sta trattando con il Galatasaray proprietaria del carrellino gli ultimi dettagli. Queste le sue parole:

"Siamo molto contati in difesa al momento, oggi si è aggiunto anche Kolasinac agli indisponibili, ma anche in attacco siamo sempre stati tirati e non è facile giocare tante partite insieme. Avremo un giocatore in più con Maldini, numericamente siamo gli stessi perché è andato via Zaniolo”.