Guglielmo Mossuto, Consigliere comunale della Lega, ha posto oggi una serie di domande sui fondi per l'Artemio Franchi, all'amministrazione comunale Funaro. Vi riportiamo un estratto significativo della sua interrogazione:

Sui 55 milioni

"Dato che con un atto già firmato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e degli affari Europei Tommaso Foti vengono assegnati 55 milioni al Comune di Firenze, destinati al "Pui", piani urbani integrati, per la realizzazione di specifici interventi sviluppati su 4 linee: "scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati", "inclusione, sport e giovani", "mobilità sostenibile e sicura", "spazi verdi riqualificati"; Convenuto che la condizione stabilita dai ministeri per avere i finanziamenti è che la stipula dei contratti di lavoro avvenga entro la fine di quest'anno e che essi si concludano entro il 31 dicembre del 2027;".

… e sui 100 che mancano

"Stabilito che martedì 15 p.v. a Palazzo Vecchio si incontreranno la Fiorentina e la Uefa per iniziare a sviluppare la candidatura di Firenze per Euro 2032 e che i contatti col Comune devono trasformarsi in fatti concreti, vista la scelta di Firenze come sede Uefa per poi beneficiare del contributo economico della Uefa stessa, per gli stadi che ospiteranno le partite. Ritenuto che per completare il progetto del Franchi mancano 100 milioni, i 55 milioni dei Piani Urbani integrati, prima assegnati e poi revocati alla città metropolitana e altri soldi per rendere l'impianto dello stadio moderno e funzionale;".