Vincenzo Italiano non dimentica il proprio trascorso alla Fiorentina e nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League in cui il suo Bologna affronterà il Monaco, l’ex allenatore gigliato ha rammentato della sua esperienza europea, maturata in Conference League negli ultimi due anni. Sentite Italiano:

“Le squadre della Conference non erano così”

“Proveremo a raggiungere i playoff senza però l’ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Io arrivavo dalla Conference e ho trovato squadre molto forti in Europa, ma quello che sto vedendo in Champions League, soprattutto nelle due trasferte, è un qualcosa a cui non ero abituato".

“La mia ossessione è il gioco, non la classifica”

"Il nostro obiettivo è provare ad entrare nelle prime 24: se ce la facciamo significherà che avremo fatto un gran lavoro. La Champions però per noi deve essere crescita e la mia ossessione è giocare bene, non conta solo la classifica”.