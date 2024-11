Non esiste sosta per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che dopo la vittoria contro il Torino è subito scesa in campo quest'oggi per preparare la sfida contro l'APOEL Nicosia in Conference League, gara valevole per il terzo turno della fase campionato.

Tornato in gruppo anche Marin Pongracic, difensore viola che è da ormai diverse settimane ai box per un non precisato problema fisico. Come si vede nel video pubblicato dalla società viola sui social il giocatore croato si è allenato questa mattina con i compagni e potrebbe così essere a disposizione per la trasferta europea. Ieri il giocatore è tornato in campo con la Primavera di mister Galloppa per recuperare la forma.

Come riferisce il quotidiano.net, Palladino avrebbe proposto alla squadra un giorno libero dopo la vittoria in Piemonte, ma dopo un breve conciliabolo con la squadra capitan Biraghi ha comunicato all'allenatore viola la scelta del gruppo di allenarsi. Ragion per cui la Fiorentina si è ritrovata oggi al Viola Park.