Ha parlato anche ai canali ufficiali della Fiorentina il terzino Dodô, dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino.

“Oggi contavano solo i 3 punti. La difesa è fondamentale, noi difensori parliamo molto tra di noi”

“Era importante vincere oggi per continuare lassù in classifica, la squadra sta lavorando bene e ad ogni partita alziamo di più la qualità, anche se oggi bisognava solo uscire da qua coi 3 punti. Abbiamo la mentalità per andare lontano quest'anno”.

“Primo tempo abbiamo giocato meglio, tenendo la palla e facendo palleggio, nel secondo tempo invece hanno attaccato loro perché eravamo stanchi. Comunque stavamo bene difensivamente, tutti hanno dato una mano in difesa. Pochissimi rischi, la parte difensiva è fondamentale, noi 4 difensori parliamo molto tra di noi ed è questo che fanno le grandi squadre per vincere. Questi tre punti erano troppo importanti per noi".

“Devo fare assist a Kean perché mi deve una vacanza”

“Dopo i 100 metri di corsa e il tiro sbagliato ho detto a Biro “Fra, che bella palla, è mancato solo il mio gol”. Arriverà il primo gol, ed arriverà anche il mio primo assist a Moise perché mi deve una vacanza".