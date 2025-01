Dario D'Ambrosio, gemello di Danilo (giocatore del Monza che salterà la partita contro la Fiorentina per squalifica), entrambi con un passato nelle giovanili viola, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno Toscana.

“Al Monza serve un grande girone di ritorno, dopo una prima parte di campionato molto difficile, si spera che facciano un girone di ritorno alla Galliani, ma è molto difficile. Lunedì sera mi aspetto un Monza coraggioso, che non ha nulla da perdere e deve tornare a vincere in tutti i modi contro tutti, che sia la Fiorentina o qualsiasi altra squadra. Anche la Fiorentina sta vivendo un periodo poco felice ma è un'ottima squadra che sta facendo un buon campionato".

“Palladino dimostra di essere un buon allenatore che può stare in una squadra importante contro la Fiorentina: mio fratello mi diceva che lavora molto bene nella preparazione delle partite, all'intervallo sa dare i consigli giusti, poi i momenti difficili in una stagione vanno messi in conto ma mi aspetto cose buone da lui. Kean? Sta facendo un ottimo campionato, ed è ancora giovane e sta crescendo. Ha tanta forza fisica, sa giocare di sponda ma sa attaccare la profondità ed ha un buon tiro: è lui che mi ha impressionato più di tutti”.

“Pablo Marì è un giocatore esperto, con un curriculum importante, che fa della sua forza fisica la dote migliore. Se un allenatore ti conosce e ti vuole, sei più incline ad andare, quindi credo che per la Fiorentina e per Palladino il suo arrivo sarà assolutamente un valore aggiunto”.

“L'espulsione di Danilo? Non era un episodio da richiamare al VAR… dispiace soprattutto per il momento che sta vivendo la squadra, lui non voleva lasciare i compagni in 10 in una situazione scomoda, era molto dispiaciuto”.