Chiesa dà segnali di vita: dopo la smentita dell'agente sulla sua partenza, arriva la prima gioia col Liverpool

Come annunciato dal suo procuratore Fali Ramadani, le voci che davano un interessamento della Fiorentina per Federico Chiesa sarebbero infondate in quanto il ragazzo si sta finalmente ambientando al Liverpool, che non avrebbe la minima intenzione di cederlo.

Primi segnali di ripresa

Dopo un lungo periodo di preparazione e recupero fisico dai mille acciacchi che lo tormentano, finalmente Chiesa inizia a vedere il campo, e oggi, in occasione del terzo turno di FA Cup, il suo Liverpool ha battuto l'Accrington Stanley (quarta divisione inglese) per 4-0. Entrato all'intervallo, l'ex Fiorentina ha sigillato il risultato segnando il gol finale al 90simo minuto.