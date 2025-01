Palladino: "Gli ultimi risultati non sono quelli che volevamo. Folorunsho voluto assieme alla società. Ecco come sta Gudmundsson"

Questo pomeriggio l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, per la prima volta in campionato, partecipa ad una conferenza stampa della vigilia. Questo le sue parole a due giorni dalla sfida contro il Monza:

“Come stiamo vivendo il momento? Con grande attenzione e lavoro: c'è una grande partecipazione dei ragazzi durante la settimana. Sappiamo che gli ultimi risultati non sono stati quelli che volevamo, ma abbiamo affrontato tute squadre di valore. I punti che volevamo fare, e che abbiamo sbagliato, sono sicuramente quelli nella partita contro l'Udinese. Adesso dobbiamo pensare alla partita di lunedì, che vogliamo fare nel migliore dei modi: io conosco solo il lavoro, che porta sicuramente ad una crescita. Siamo carichi e vogliamo uscire dal momento di difficoltà che stiamo vivendo”.

“Folorunsho scelto assieme alla società: è un giocatore duttile”

Qualche parola anche sul neo arrivato Folorunsho: “Michael è arrivato ieri sera Lo abbiamo voluto io assieme alla società: abbiamo individuato in lui le caratteristiche che ci sono mancate dopo il problema a Bove. Può giocare d alla in un 4-2-3-1, sotto punta ma anche da ala. E' un giocatore molto duttile: oggi ha fatto il primo allenamento qui, e mi ha fatto grande impressione. Altri acquisti? con la società c'è grande sintonia, sa cosa fare anche se sono molto rigidi sul mercato. Ci sarà a Monza”.

“Ecco cosa sta passando Gudmundsson”

Ha parlato anche di Albert Gudmundsson: “La caviglia adesso sta bene: aveva questo fastidio che si è portato dietro dai tempi del Genoa. Nei giorni prima della partita si è acutizzato il dolore, ma adesso sta tutto ok. Il suo percorso in questi mesi non è stato di continuità, sia a livello di allenamenti che di partite. Adesso Gudmundsson sta lavorando tanto: il mio compito è dargli piu minutaggio e soprattutto mettergli tanti allenamenti nelle gambe. Lui deve alzare il livello e l'intensità negli allenamenti per rientrare al top della forma. Per Monza vedremo se giocherà o meno: è a disposizione ma deciderò domani”.