La partita di Colpani: passato e presente per un giocatore che deve 'riscattarsi'. Palladino e la Fiorentina non lo possono più aspettare

Monza-Fiorentina, quest'anno, ha un sapore diverso dal solito. Sarà un intreccio interessante, per almeno tre motivi. Il primo, manco a dirlo, è il ritorno di Raffaele Palladino all'U-Power Stadium, palcoscenico che lo ha messo in luce prima di approdare a Firenze. Il secondo riguarda il mercato e ci porta alla voce di Pablo Marì, centrale spagnolo dei brianzoli vicino al passaggio in Viola. Il terzo riguarda invece un ragazzo dalle grandi aspettative che sta “steccando” il suo anno di prestito alla Fiorentina. E ci stiamo ovviamente riferendo ad Andrea Colpani.

El (pequeño) Flaco alla Fiorentina

El Flaco, come veniva simpaticamente chiamato dalle parti della Brianza per la struttura, ma anche per le giocate simili a Javier Pastore, si troverà davanti al suo vecchio pubblico che lo ha quasi idolatrato nella passata stagione. Colpani, infatti, era stato uno dei migliori di Palladino nella prima metà dello scorso campionato, riuscendo anche a vincere una convocazione in Nazionale. Dribbling, accelerazioni con la palla, assist al bacio e conclusioni a giro che finivano spesso alle spalle del portiere avversario: El (pequeño) Flaco aveva incantato tutta Italia con la sua classe, un concentrato di talento che aveva attirato su di sé l'interesse anche di big come le milanesi. Con la firma di Palladino sul contratto con la Fiorentina, la telefonata del mister che lo ha convinto a sposare il progetto viola: un salto importante per un classe '99 esploso con qualche anno di ritardo. Ma le cose, in campo, non sono andate come previsto.

Andrea e il suo passato: è il momento di riscattarsi

Partendo dai numeri, che non mentono mai, Colpani registra 2 reti - segnate fra l'altro nella stessa partita - e un solo assist (anche questo messo a referto nello 0-6 del Via del Mare). In Conference, il bilancio non migliora granché: un assist da subentrato nella goleada al LASK: tuttavia, in Europa ha giocato pochi minuti per incidere. In maglia biancorossa giocava sulla trequarti, alle spalle della punta; a Firenze invece viene schierato sulla destra, davanti a Dodo, che sicuramente approfitta della sua copertura per avanzare. Così, però, chi ci rimette è Andrea. Quasi 1500 minuti in maglia viola e appena una partita buona da menzionare: forse la più grande delusione - al netto dei problemi di Gudmundsson e Pongracic - del mercato estivo. Lunedì sera la “rivincita”, se così si può definire, contro il suo passato, lo stesso che lo ha coccolato e lasciato partire al momento opportuno. Colpani, e la Fiorentina, non possono più aspettare, i tre punti sono d'obbligo contro il fanalino di coda della Serie A, così come ritrovare una prestazione da giocatore importante per il bresciano.