Momento di gloria quello che sta attraversando il giovane della Fiorentina, Michael Kayode, che ha deciso con un suo gol la finale dell'Europeo Under 21, vinto dall'Italia.

Ma nella sua testa c'è anche il colore viola: “Firenze è un posto magnifico - racconta al Corriere dello Sport - una città unica e c’è una società fantastica che crede tanto nei giovani. Non vedo l’ora di esordire in Serie A”.



Con la Primavera è arrivato in fondo a tutte le competizioni: “Supercoppa vinta, scudetto e Coppa Italia perse. Volevamo vincere tutto. Resta comunque una stagione indimenticabile. Mi sono spesso allenato con la prima squadra, è stata una grandissima esperienza imparare dai grandi e da un maestro come Italiano. Walker, Wan-Bissaka e Hakimi sono i miei modelli".

E ora niente vacanza: “Subito al lavoro - conclude Kayode - C’è il ritiro con la Fiorentina”.