"La Roma vincerà 3-0 contro la Fiorentina". Montolivo 'prova la giocata' ma gli va davvero male

Chi fa i pronostici, molto spesso, si espone ad errori e figuracce che talvolta diventano anche di dimensioni colossali. La figuraccia stavolta l'ha fatta l'ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina e Milan, Riccardo Montolivo, che a poche ore dal match dell'Olimpico tra la Roma e i viola si era lasciato andare ad alcune previsioni sul risultato finale dell'incontro.

“3-0 per la Roma"

“Vedo una grande Roma che vince 3-0 contro la Fiorentina e che può così consolidare il quarto posto”. Così si è espresso l'ex calciatore, ora commentatore e opinionista su DAZN.

Una giocata che gli è andata davvero male

Utilizzando un gergo bernardeschiano, potremmo dire che ha ‘provato la giocata’ ma gli è andata davvero male questa volta, e non solo per il risultato, ma anche perché in campo, se c'è una squadra che può dirsi rammaricata per come sono andate le cose, è proprio la Fiorentina.

Non te la prendere Riccardo, sarà per un'altra volta (o anche no).