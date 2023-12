Montolivo: "Per stasera vedo una grande Roma che vince 3-0 contro la Fiorentina e va a consolidare il quarto posto"

Nel corso della trasmissione Tutti Bravi dal Divano in onda su DAZN l'ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Montolivo, in una chiacchierata con Marco Parolo, Valon Behrami e Emanuele Giaccherini, ha espresso il suo pronostico per la gara di stasera allo stadio ‘Olimpico’ tra la Roma allenata da Josè Mourinho e la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano:

Queste le parole dell'ex giocatore viola: "Vedo una grande Roma che vince 3-0 contro la Fiorentina che può così consolidare il quarto posto. Parliamo di una grande Roma che è già lì".