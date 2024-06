Bucciantini: "Non è stata una stagione deludente, è mancata solo una mezza partita per andare in Europa League"

Marco Bucciantini, opinionista di parte gigliata, è passato da Radio Bruno Toscana per esprimere alcuni pareri su queste giornate di cambiamento in casa viola: “La conferenza stampa ha chiarito alcuni concetti che erano rimasti in ballo dopo la finale persa: i tifosi avevano bisogno di sentirsi dire certe verità. La Fiorentina non è riuscita a migliorarsi da gennaio in poi, anche se per me non è stata un'annata deludente. A volte, consolidarsi significa avere poi una base di partenza più solida. Poi è chiaro cosa sia mancato quest'anno per fare il salto…".

“Non è stata una stagione deludente”

“L'attacco è diventato una croce che ci si è portata dietro. Italiano era riuscito a far segnare 20 gol a Cabral e Jovic, ma questa stagione non ha avuto nemmeno quelli. Da Kokorin in poi, Pradè ha fatto tante scelte sbagliate per quanto riguarda il reparto avanzato. Le parole si misurano con il tempo: solo quello potrà dirci se in conferenza stampa sono stati sinceri. La Fiorentina non può essere contenta di un ottavo posto, è una mediocrità che non si può accettare. Io sono il primo ad essere molto deluso per la finale, ma non è la verità che la squadra ha fatto male questa stagione”.

“E' mancata solo una mezza partita per andare in Europa League”

“Perché alcuni fiorentini vogliono inventare una realtà che non esiste? La Fiorentina non è peggiorata, non lo è per definizione. Quest'anno il Franchi è stato quasi sempre pieno e il monte ingaggi non è stato abbassato: due dati che ci devon far riflettere. Palladino? Si vede che è un ragazzo che ha qualcosa di speciale, è pure di belle presenza. L'anno scorso è riuscito a fare bene nonostante abbia dovuto cambiare modulo in corsa. Poi è chiaro, con Sarri libero si poteva pensare a lui, ma l'importante è che Commisso voglia sempre crescere. Ogni stagione. Non basta più la Conference, ma non siamo andati lontani dall'Europa League: mancava una mezza partita in campionato”.