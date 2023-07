VIDEO: Tocco in scivolata a bruciare il portiere, Beltran intanto continua a trascinare il River Plate...

In campo nella notte il River Plate di Lucas Beltran che ha battuto per 2-1 il Racing Club, proseguendo la sua marcia incontrastata in vetta alla Liga Profesional. A sbloccare il risultato ci ha pensato proprio l'attaccante, obiettivo di mercato della Fiorentina: a segno dopo 23 minuti su cross basso di Solari, con un movimento da centravanti sì ma più di rapidità che di fisico. Qualche minuto dopo anche un rosso guadagnato dal classe 2001, su un'azione di contropiede: se la società viola vorrà strapparlo ai Millionarios insomma, dovrà essere molto convincente.

