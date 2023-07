Un tris di acquisti per Italiano

La Fiorentina ha un tris in mano composto Grabara, Josip Sutalo e Beltran, giovani e già affermati, potenzialmente in grado di alzare di parecchie tacche il livello dei rispettivi reparti nel quali saranno inseriti: classe 1999 il polacco del Copenaghen, classe 2000 il croato della Dinamo Zagabria, classe 2001 il centravanti del River Plate. Sono indubbiamente adatti a soddisfare le esigenze di Italiano e su loro tre si sta concentrando lo sforzo economico del club viola: il primo continua ad essere il preferito, più di Montipò e Audero che rimangono opzioni da seguire. L’ultimo “pericoloso” rimasto è rappresentato dal Bayern, ma a Firenze l’ex Liverpool farebbe il titolare. E davanti, nel senso a protezione, si troverebbe una montagna serbo-croata: Milenkovic c’è e la Fiorentina gli vuole affiancare Josip Sutalo a tutti i costi e per questo sta alzando i dodici milioni di offerta fino a quindici (bonus compresi) per convincere la Dinamo Zagabria.

Che è la cifra più o meno proposta al River Plate per cedere Lucas Beltran, sempre con un arricchimento in base a presenze e gol, ma con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante: la somma va ad avvicinare i venti milioni che rappresentano la clausola rescissoria e che i “Milionarios” vorrebbero vedere pagata per intera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.