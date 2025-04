La voce di mercato da seguire con la maggiore attenzione: Una ghiotta occasione da cogliere in Spagna

Sono già diversi i nomi di giocatori accostati alla Fiorentina in ottica mercato.

Argentini e tedeschi

Una rassegna che parte da Augustin Modica (classe 2003) del Rosario Central, attaccante dal potenziale importante e soprattutto italiano, per passare da Thomas Muller del Bayern Monaco o Edin Dzeko, vicino al suo addio al Fenerbahce secondo il suo procuratore.

La vocina da seguire con attenzione

Ma secondo quanto riportato da La Nazione, è da seguire invece con maggiore attenzione la 'vocina' che arriva dalla Spagna dove il giovane (2004) esterno alto di destra, Fer Lopez potrebbe rappresentare una ghiotta operazione in uscita per il Celta Vigo che ha in mano il suo cartellino.