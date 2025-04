Aleajandro ‘Papu’ Gomez, a 37 anni non ha ancora voglia di appendere le scarpette al chiodo, anzi. La squalifica per doping sta per terminare e il trequartista argentino è intenzionato a tornare in campo a breve.

“Alcuni club hanno già chiamato”

“Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto - ha detto a La Gazzetta dello Sport - quando finisce la squalifica e quali sono le mie intenzioni. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campionato e lavorare per essere al top a ottobre. Posso fare ancora la differenza, il piede é sempre caldo... (ride, ndr)”.

“Io mi vedrei…”

E poi: “In quale squadra di A mi eprimerei meglio? Il Sassuolo, neopromosso, gioca un calcio propositivo e divertente. In generale, apprezzo chi schiera il trequartista e due esterni: Italiano e il suo Bologna, Palladino che sta facendo bene a Firenze. E poi, chiaramente, la mia Atalanta...”.