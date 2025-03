Ex faro dell'Atalanta, il ‘Papu’ Gomez ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi sulla situazione in casa Dea ma anche sulla Fiorentina. Gomez è stato allenato da Palladino a Monza e si è espresso anche sull'attuale tecnico gigliato.

‘La Fiorentina ha fatto begli anni con Italiano e spero Palladino continui il percorso’

"L'Atalanta da anni gioca a memoria e se manca un giocatore chi lo rimpiazza farà comunque bene, anche se con altre caratteristiche. Gasperini preparerà molto bene la partita. Quando una squadra si qualifica in Champions per anni ha la consapevolezza di essere forte e che gli altri ti guardano in un modo diverso. La Fiorentina ha fatto dei begli anni con Italiano, ottenendo finali europee. Speriamo che Palladino possa continuare questo percorso, ma servono almeno 3-4 anni lavoro e qualificarsi in Europa, aspetto fondamentale. È essenziale misurarsi con le squadre importanti in Europa".

‘Kean una forza della natura, Beltran non è una prima punta’

“Sapevo che Gosens poteva fare molto bene e lo sta facendo. Mi ha sorpreso, come un po' tutti, è Kean, non perchè non avesse le doti ma perchè gli mancava continuità. È una forza della natura, mi ricorda un po' Duvan Zapata, si vedono la voglia e la fame che ha. La Fiorentina è una bella squadra, ha bisogno di tempo. Palladino mi piace un sacco, lo conosco e so come lavora, vuole giocare Gasperini, ma alla fine il gioco te lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Firenze è una piazza importante e vuole risultati, spero possa avere il suo tempo. Beltran? Gli piace entrare nel vivo del gioco, si sacrifica tanto ma non lo vedo da prima punta, semmai da secondo attaccante”.