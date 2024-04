La Fiorentina segue ancora Zaniolo, che rimane tentato dal ritorno in Italia. L'Aston Villa, però, valuta l'acquisto

Ancora tanti dubbi su quello che sarà il futuro di Niccolò Zaniolo, giocatore al momento di proprietà del Galatasaray ma in prestito con diritto di riscatto all'Aston Villa. Difficile che la squadra inglese possa sborsare gli oltre 27 milioni di euro richiesti dai turchi per il titolo definitivo, ma le recenti prestazioni del ragazzo starebbero facendo riflettere la concorrente viola in Conference su una possibile trattativa con il Galatasaray per concordare un prezzo minore.

In tutto ciò il calciatore preferirebbe tornare in Italia e accoglierebbe favorevolmente gli approcci di Fiorentina e Napoli. Le due società italiane hanno mosso i primi passi, i primi sondaggi per valutare il possibile colpo estivo. Lo scrive il sito 90min.com