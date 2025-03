E' parso di sentire gli stessi messaggi di Rocco Commisso alla Luiss, nella lezione speciale tenuta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, che si è rivolto senza mezzi termini contro le società indebitate del calcio italiano:

"Ci sono alcune società che spendono e spandono: sono sostenute da fondi ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre che oggi sono in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma essendo club blasonati, come fai a eliminarli? Serve coraggio e non tutti ce l'hanno…

Il paradosso è che l'indice di liquidità di società con debiti di 6-700 milioni è invece positivo. Quelle sono società tecnicamente fallite, che poi però vincono il campionato. Se metti dei parametri devono valere per tutti, senza scappatoie".