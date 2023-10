Italiano: "In Europa l'approccio alle gare fa la differenza. Infantino? Ha molta concorrenza ma anche grandi margini di crescita"

Il tecnico gigliato ha poi continuato analizzando anche altre situazioni, soprattutto relative alla preparazione di partite come quella di domani. Questo le dichiarazioni di Italiano in conferenza stampa a poco piu di 24 ore dalla sfida contro il Ferencvaros:

“Stamani abbiamo parlato per la prima volta della gara di domani, e nel farlo ho chiesto ai ragazzi di approcciare la partita con lo stesso atteggiamento messo in campo nelle ultime gare di campionato. Sappiamo benissimo che per fare bene dobbiamo continuare ad essere un certo tipo di Fiorentina, che in questo momento sa quello che deve fare. La differenza in questi casi, soprattutto in Europa, la fa l’approccio delle due squadre alla gara. In Europa non ci sono squadre che escono dalla partita: tutti ci hanno dimostrato di avere una mentalità diversa dalla nostra, e per questo dobbiamo essere pronti a tutto”.

Qualche parola anche per Infantino: ”Sta crescendo, è arrivato da poco ed è ancora all'interno di un percorso di adattamento: nonostante sia giovane rappresenta un profilo molto interessante. Si è fatto male ed è stato fuori un po’ nelle prime settimane di campionato, ma adesso è ok. Poi è in una zona di campo in cui c'è competizione con Bonaventura e Barak ma lui può essere utilizzato in diverse zone del campo. Sono convinto abbia margini enormi di crescita".



Un pensiero anche per la Supercoppa Italiana, che probabilmente subirà un cambio di programma: "Con tutti gli impegni che abbiamo iniziare a pensare a quelle date è prematuro. Andare a giocare all'estero queste competizioni è un'opportunità per mostrare il calcio italiano in giro per il mondo. Quest'anno è una formula diversa e andremo a battagliare, ma pensiamoci più avanti".