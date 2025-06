Bucchioni: "Se migliora nel recupero palla Fazzini può diventare come Reijnders. Kean? Se avesse già deciso il suo futuro.."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina a poco meno di un mese dall'inizio del ritiro estivo. Questo un estratto della sua analisi.

“Fazzini è un profilo molto interessante per la Fiorentina, che conosco da tempo perche negli anni in tanti me ne hanno parlato. In passato parlando di Baldanzi, mi hanno sempre fatto notare che nel settore giovanile azzurro ci fosse qualcuno migliore di lui. Non mi meraviglia che possa arrivare a Firenze. Oltretutto, a riprova di ciò, tutte le volte che l’ho visto giocare sembrava avere qualcosa in piu rispetto ai compagni: l’eleganza, l’intelligenza tattica e le capacità di segnare sono sotto gli occhi di tutti. Non conosco il carattere ma per quello che mi riguarda Fazzini è un prospetto di giocatore che, nelle mani di un allenatore esperto come Pioli, può rappresentare un gran colpo per la Fiorentina”.

“Fazzini può diventare un giocatore come Rejinders”

Ha parlato anche del ruolo: “Mi sono interrogato anche io su quale potrebbe essere la sua posizione nello scacchiere viola, soprattutto considerata la presenza in rosa di Mandragora e Fagioli. Mi sono fatto un’idea un po’ diverso a quello che si sente dire a giro. Se Fazzini diventa un po’ piu cattivo nel recupero palla potrebbe diventare un giocatore come Reijnders. Questo perchè ha molta gamba, corre infatti per novanta minuti senza fermarsi mai, ed è molto bravo nel muoversi senza palla: l’unico neo potrebbe essere quello del recupero palloni, ma ovviamente è ancora giovane e avrà tempo per lavorarci su. Firenze potrebbe essere il suo trampolino di lancio ideale, soprattutto considerate le grandi ambizioni del club”.

“Capisco i dubbi della Fiorentina su Gudmundsson: in quanti sono disposti a spendere tutti questi soldi per lui?"

Un’analisi anche sul futuro di Albert Gudmundsson: “L’interrogativo attorno a lui è uno solo. L’islandese a Genova ha fatto vedere determinate giocate e adesso bisogna capire se quella del Genoa è stata soltanto una parentesi oppure se il giocatore ha la capacità di tornare a quei livelli. Queste cose vanno valutate, perchè 25 milioni sono tanta roba per un club come la Fiorentina. Il Gudmundsson vero è quello visto in rossoblu o è un altro? Ha iniziato riportato il Grifone in Serie A, giocando però nel campionato cadetto a livelli piu bassi, e poi ha avuto un momento magico nella sua prima vera stagione di livello facendo gol ed assist. Ma dov’è finito quel giocatore li? Sono tanti i giocatori che hanno avuto un rendimento del genere, e per questo sono dell’idea che le perplessità su di lui della Fiorentina siano tutte lecite. I viola non sono certi di spendere tutti quei soldi per lui, e sono convinto che chiedere uno sconto non sia una cosa sbagliata. Nonostante i tanti annunci, non so quanti club siano disposti a spendere tutti quei milioni per lui”.

“Kean? Se fosse certo della sua permanenza lo avrebbe già annunciato”

Un commento anche sulla situazione di Moise Kean: “Da molte fonti mi arriva la notizia che le probabilità che Kean resti a Firenze siano molte, ma io non ci credo molto o almeno non ho tutta questa fiducia. Dobbiamo essere realisti e valutare la situazione per quella che è: se davvero l’attaccante avesse deciso di sposare il progetto della Fiorentina, e quindi di restare al 100%, sono convinto che ne avrebbe già dato l’annuncio ufficiale. Invece sta aspettando, ed è giusto così, vuole capire cosa succederà. A 25 anni puoi anche dire no all'Arabia, ma se dovessero arrivare club come il Manchester United, è normale che ci siano delle riflessioni. Anche se i Red Devils non partecipano a nessuna coppa europea il richiamo della Premier in questo caso potrebbe incidere molto nella sua decisione finale”.