Al media ufficiale della Fiorentina arriva il commento di Alfred Duncan:

“Dobbiamo essere più cinici e concreti perché queste occasioni non sono facili da trovare, c’è da chiudere le partite e non l’abbiamo fatto. Speriamo di fare meglio la prossima volta perché così fa più male. Quello che ci è mancato è avere più coraggio per essere più costanti, ci siamo abbassati un po’ e questo ha contribuito. La mia prestazione? Fa piacere per la mia prova, sto lavorando abbastanza bene anche se poi senza vincere le statistiche personali contano poco. Avrei preferito una vittoria all’assist perché saremmo andati al terzo posto. Torniamo a casa con un punto e speriamo di fare meglio la prossima.

Tanti impegni ravvicinati? Sapevamo le difficoltà e l’abbiamo volute perché giocare in Europa è una cosa bellissima, fa bene perché ci alleniamo anche meno (ride ndr), la affronteremo serenamente la partita di lunedì”.