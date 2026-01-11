Continua il pressing per Baldanzi, previsto un nuovo incontro a breve. Ma Gasperini prova a complicare i piani viola

La Fiorentina continua ad avere come obiettivo di mercato principale il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli sta trovando poco spazio quest'anno nella capitale e gradirebbe un ritorno in Toscana.

Il ruolo di Baldanzi

Il trequartista andrebbe a rinforzare il reparto avanzato viola, dando a Vanoli più possibilità tattiche. Oltre al ruolo naturale di vice-Gudmundsson, Baldanzi potrebbe anche giocare in attacco formato da Kean e due seconde punte o nel trio tutto fantasia del 4-2-3-1 ipotizzato in conferenza stampa dal tecnico viola.

Una tratttiva d'incastri

Nella prossima settimana è in programma un nuovo incontro fra la Fiorentina e la Roma per provare a venire a capo di una trattativa tutt'altro che banale. A complicare l'arrivo del trequartista infatti si è messo di mezzo il tecnico giallorosso Gasperini; non sicuro di voler cedere il classe 2003 e desideroso di trasformare la cessione di Baldanzi in uno scambio. Non è un segreto che la Roma sia fortemente interessata al giovane viola Niccolò Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport.