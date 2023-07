Il numero 1 della Exor (gruppo che detiene la Juventus) John Elkann ha parlato in un'intervista al portale de La Stampa, tornando su temi caldi in casa bianconera e sulle vicende giudiziarie, dalle quali dipende anche il destino europeo della Fiorentina: “Molti pensano che la Juventus sia il problema del calcio italiano, ma al contrario ne è la soluzione. Sul piano economico ha speso mezzo miliardo per acquistare giocatori in Italia, contribuendo al mantenimento dei bilanci di altre squadre”.

E aggiunge: “Il momento è duro, ma ne usciremo e il tempo darà ragione alle nostre scelte. Non è certo la prima volta che ci capita. Casi giudiziari? Abbiamo sempre agito con correttezza, continueremo a far valere le nostre ragioni. Nessuna discontinuità con Agnelli”.