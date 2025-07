I dettagli dell'affare Kospo: Il Barcellona si tiene la percentuale sulla rivendita. La Fiorentina crede fortemente nel giovane difensore

L'acquisto di Kospo, giovanissimo difensore svizzero proveniente dal Barcellona, sembra aver turbato la cantera blaugrana, da sempre fiore all'occhiello del club catalano.

Le cifre dell'operazione

Kospo era considerato un talento cristallino e la sua partenza ha generato un bel po' di critiche nell'ambiente. La Fiorentina per accaparrarselo però ha dovuto sborsare una cifra che raramente si vede nel calcio giovanile. Come riporta Tuttosport infatti il club viola ha pagato 400mila euro per il classe 2007, più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

Primavera o prima squadra?

Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni e si aggregherà alla Primavera viola, già a lavoro da qualche giorno, per poi essere valutato da Stefano Pioli che se lo riterrà opportuno lo promuoverà in prima squadra.