L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato a TMW Radio il possibile ritorno sulla panchina viola di Stefano Pioli, altro ex gigliato, sia giocatore che tecnico. Questa la sua opinione:

"Pioli è scelta giusta. La Fiorentina non può permettersi un giovane. La piazza è in fermento, sono contenti di Pioli. E' da tutti considerato la persona che ha esperienza e qualità per entrare in uno spogliatoio non semplice dopo quanto accaduto lo scorso anno".