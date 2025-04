Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha avuto modo di dire la sua sulla squadra di Palladino, e sullo stesso tecnico. Queste alcune delle sue dichiarazioni a Radio Bruno.

“Vorrei essere ottimista ma è impossibile oggi: il bicchiere non è mezzo vuoto ma vuoto, dopo il pareggio di ieri. Ma come si può continuare a pensare alla Champions? Dopo il pareggio di ieri mi viene impossibile continuare a farlo. Eppure mi sembra che la Fiorentina sia anche fortunata, perchè le due romane avevano pareggiato e l’Atalanta aveva fermato il Bologna. L’unico neo della giornata è la vittoria del Milan che si riavvicina pericolosamente: a me i rossoneri fanno sempre paura. Per tutti questi motivi quella di ieri non è un’occasione persa ma un’occasione buttata via”.

“Palladino sta sbagliando tutto, non mi piace come gestisce la squadra”

Ha anche aggiunto qualcosa su Raffaele Palladino: “A me questo allenatore non piace. Tergiverso ormai da un po’ di tempo, cercando di mediare con le parole, ma devo continuare a sottolineare che Palladino non mi piace per nulla. Anche ieri ha sbagliato tanto per non dire tutto, soprattutto dal punto di vista della mentalità: è un tecnico che non riesce a dare una mentalità alla squadra. La Fiorentina fa bene due partite, poi ne sbaglia tre, ne fa bene un’altra ancora: senza continuità dei risultati si va fa poche parti. Il Parma per molti doveva avere il ruolo di squadra materasso, ma ieri Chivu ha messo in campo benissimo la sua squadra: i cambiamenti dalla gestione precedente, quella di Pecchia, sono sotto gli occhi di tutti".

“Le parole del dopo partita sono stata una delusone in più"

Ha anche aggiunto: “Il gialloblu per gran parte della gara ha fatto la partita: non è normale che la Fiorentina in casa non tiri mai in porta nel primo tempo. Il primo tiro è arrivato al 54’. Il problema è che la squadra non crea, in piu fa dei cambi che ti fanno capire quale sia la mentalità della tua squadra: si pensa a limitare i danni anziché pensare a vincere. In piu se a questo aggiunto quello che ho sentito dire nel dopo partita, cose che da tifoso non voglio piu sentire, la situazione si aggrava. Non le voglio piu sentire quelle cose: vorrei sentirmi dire che la squadra e lo staff sono arrabbiati per non aver trovato i tre punti. Questo si che sarebbe un atteggiamento che mi piacerebbe vedere”.