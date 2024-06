Proc. Suslov: "Vuole rimanere in Serie A, molti club interessati a lui. Dopo l'Europeo decideremo cosa fare"

Autore di un'ottima stagione con l'Hellas Verona, Tomas Suslov ha molti estimatori in Italia e nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina. Il procuratore Michal Cierny ha parlato a TvPlay: “E' molto felice per il campionato appena terminato, non era facile per lui ambientarsi in un nuovo Paese. Ha imparato subito la lingua e si è adattato a un calcio molto diverso come quello italiano”.

“Innamorato dell'Italia”

Poi ha aggiunto: “Suslov è innamorato di Verona e dell'Italia, è davvero grato per questa opportunità. Ora ci sono gli Europei, dove la Slovacchia non può certo competere con le big ma proverà comunque a fare un bel percorso”.

“Molte offerte dalla Serie A”

Infine sul futuro: “Molti club si sono interessati a lui, è un ragazzo giovane e talentuoso. Valuteremo il da farsi insieme al Verona, lui sicuramente vuole rimanere in Serie A. Dopo l'Europeo penseremo concretamente alla prossima stagione”.