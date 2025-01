Zoff: "Vittoria che può dare slancio anche alla classifica. Bel gioco? Alla fine conta solo vincere"

L'ex allenatore viola Dino Zoff ha parlato su Radio Bruno Toscana all'indomani del successo della Fiorentina di Palladino sulla Lazio: “La partita è stata bella da vedere, però nel secondo tempo i viola hanno sofferto e non poco. La vittoria però può dare uno slancio sotto l'aspetto morale della squadra, anche per riprendere la corsa in classifica prima dell'ultimo periodo. Alla fine l'obiettivo di tutti è solo uno: vincerne il più possibile; il bel giuoco viene dopo”.

Su De Gea

“De Gea aveva un curriculum importante, me lo sentivo che non avrebbe tradito le attese. Ottime le sue parate anche ieri sera: è ormai una sicurezza per la Fiorentina”.