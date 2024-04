Attraverso un post sui propri canali social, la Curva Fiesole ha caricato l'ambiente viola in vista della prossima partita della Fiorentina contro il Club Brugge valevole per la semifinale di andata di Conference League.

“Sciarpe al vento… Spingiamoli ad Atene” si legge nel volantino pubblicato. In tutti i settori dello stadio, nel pre-partita di giovedì, saranno in vendita alcune sciarpe viola bianche e rosse al costo di 5 euro che saranno utilizzate per una coreografia in tutto l'impianto di Campo di Marte. “Aiutateci a rendere l'atmosfera unica: riempiamo lo stadio, partecipate alla coreografia creando uno spettacolo mozzafiato e spingiamo i ragazzi in finale”.