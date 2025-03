Poesio: "Con il Panathinaikos gara spartiacque, farei giocare tutta la vita De Gea. Mi auguro che Zaniolo..."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato il momento della squadra di Palladino a poche ore dalla sfida contro il Panathinaikos. Questo un estratto.

“Ogni volta che si parla di una partita di una finale per la Fiorentina è sempre andata male, per questo non voglio affrontare la sfida di stasera come se lo fosse. E’ anche vero che un’eliminazione stasera credo che provocherebbe non pochi problemi, ma anche a tutto l’ambiente. Tra qualche giorno c’è anche l’importante sfida contro la Juventus, credo che la partita di questa sera diventi un vero e proprio spartiacque”

“Vorrei vedere Beltran, Gudmundson e Kean insieme”

Uno sguardo anche alle possibili scelte di formazione: “In attacco credo che alla fine vedremo Gudmundsson al posto di Beltran, anche se io personalmente li vorrei vedere entrambi assieme a Kean. E’ una partita in cui mi auguro che la Fiorentina giochi molto all’attacco alla ricerca di ribaltare il risultato, anche perchè abbiamo visto che i greci quando vengono attaccati vanno in grossa crisi. Stasera dovremo dare pressione e continuità alla manovra offensiva: mi aspetterei un reparto offensivo importante. Credo comunque che l’islandese sia avanti nelle gerarchie e che possa partire lui titolare".

“Chi schierare in porta? Io sceglierei De Gea tutta la vita”

Ha poi analizzato il “caos” tra i pali: “Il portiere? Sul problema portiere io mi ero espresso già prima della sfida dell’andata: per quanto mi riguarda gioca tutta la vita De Gea. Alla fine pero a decidere sarà l’allenatore. Adesso Palladino è in una situazione un po’ complessa: dopo aver fatto giocare l’andata a Terracciano, tenerlo fuori sarebbe sconfessare le proprie idee: sarebbe una grossa bocciatura. Allo stesso tempo dire che lo spagnolo è piu forte non è una mancanza di rispetto verso nessuno: lo spagnolo può essere annoverato tra i fuoriclasse di questo sport. Il fatto che ci possa essere la possibilità dei calci di rigore mi fa propendere ancor di piu verso di lui”.

“Il trend di Zaniolo è questo: non sono per niente sorpreso”

Ha poi concluso parlando anche di Zaniolo: “Non credo che il suo scarso utilizzo sia un caso, credo sia la prosecuzione della sua stagione dopo quanto fatto a Bergamo. E’ vero che all’Atalanta aveva davanti a se tanti ottimi giocatori, però è un po’ la storia delle sue ultime stagioni: non sono piu di tanto stupito. Mi auguro che possa cogliere al volo le occasioni che avrà e dimostrare che è molto piu di un rincalzo, ruolo che sta ricoprendo adesso. In un contesto come quello della Fiorentina servirebbe che uno come lui emergesse, al momento pero credo non dia particolari garanzie all’allenatore. Allo stesso tempo stasera può essere protagonista: se è in giornata ha dimostrato di poter dire la sua su palcoscenici del genere”.