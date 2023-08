La Gazzetta dello Sport: Arriva Vikingol sognando Batistuta

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Beltran vai col tango". E ancora: "Arriva Vikingol Sognando Bati Firenze attende il nuovo idolo". Sommario: "Rapido e letale davanti alla porta, l’aspetto è nordico ma come fisico ricorda Dybala. Al River ha stupito tutti in pochi mesi. Farà coppia con Gonzalez".

Articolo che inizia così: “Vikingol. È direttamente il ”futuro ex club” di Lucas Beltran, il River Plate, a chiamarlo così sui propri social. Perché il soprannome Vikingo data la carnagione ed il colore dei capelli non è una novità, semmai la news è come questo ragazzo di 22 anni sia riuscito in un 2023 stellare a rimpiazzare nel cuore dell’attacco uno come Julian Alvarez”.

Presente anche un'intervista a Crespo in pagina che su Beltran dice: “Centravanti moderno, ragazzo tosto deve crescere”.