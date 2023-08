Crespo: "Beltran, centravanti moderno, il calcio offensivo della Fiorentina può aiutarlo parecchio. Non è un palo della luce"

Hernan Crespo, ora è allenatore dell’Al-Duhail, ma in passato è stato un grande bomber che in Italia ha fatto caterve di reti in particolare con le maglie di Lazio e Parma. Ed è pure cresciuto nel River Plate, dove la Fiorentina ha 'pescato' Lucas Beltran.

“Come attaccante lo conosco abbastanza bene - Crespo parla di Beltran su La Gazzetta dello Sport - ha fiuto del gol, anche se gli piace partecipare alla manovra della squadra e fare assist…E' un centravanti moderno. Si muove molto su tutto il fronte offensivo, si fa trovare smarcato a destra e a sinistra, dialoga con i centrocampisti. Non è un palo della luce in mezzo all’area, tanto per intenderci”.

E poi: “Tutti gli argentini sono adatti, perché abbiamo le stesse radici. Però bisogna avere la pazienza di aspettarne la crescita. I primi tempi saranno difficili. La Fiorentina gioca un calcio offensivo e questo può aiutare parecchio Beltran, perché avrà tante occasioni per mettersi in mostra”.