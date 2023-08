Manca sempre meno per l'arrivo di Beltran alla Fiorentina. Gli ultimi dettagli da limare per ultimare la trattativa con il River Plate

L'arrivo dell'attaccante argentino Lucas Beltran a Firenze è sempre più imminente. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com la Fiorentina e il River Plate sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli, compresa una parte economica da aggiungere nella trattativa condotta anche dal suo entourage, ovvero l'agenzia gestita dal procuratore Alessandro Moggi.

Una volta sistemata la questione il giocatore potrebbe partire per l'Italia ed arrivare entro sabato a Firenze.

Nel frattempo è anche emerso dall'Argentina un retroscena sull'affare per portare in viola il centravanti classe 2001. Se il River Plate fosse passato in Coppa Libertadores avrebbe considerato soltanto il pagamento della clausola per finalizzare la cessione di Beltran, rendendo inevitabilmente più complicata la trattativa con la Fiorentina. Ma così non è stato, e il club viola si prepara così ad abbracciare il prima possibile il suo nuovo attaccante.