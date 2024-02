Intrigo Bonaventura

Bentornato Bonaventura. In campo contro la Lazio si è rivisto il vero volto dell'eclettico giocatore della Fiorentina, tornato ad essere decisivo per le sorti della squadra.

Ma fuori dal campo, così come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, è intrigo sul suo futuro.

L'opzione a favore della Fiorentina

Niente è ancora scritto e un accordo per il rinnovo fino al 2026 non è stato trovato. Nell’attuale contratto di Bonaventura, in scadenza nel giugno 2024, è prevista un’opzione a favore della Fiorentina per l'allungamento di un altro anno fino a giugno 2025 che scatterà al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle partite disputate dai viola. Se non arrivasse a questa percentuale sarebbe libero a zero.

Tutto rinviato a fine stagione

Al di là di questo, la trattativa è bloccata. Sulla ‘rosea’ si legge addirittura che tutto sarebbe stato rimandato a fine stagione perché ora la Fiorentina ha solo bisogno del miglior Bonaventura e Jack di molta tranquillità.