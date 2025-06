Kean lancia la volata e ne lascia due in panchina

Venerdì l'Italia affronterà la Norvegia in una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E non c'è dubbio che vi sia molta curiosità su chi giocherà in avanti con la maglia azzurra.

In questo senso La Gazzetta dello Sport scrive che il favorito è proprio il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, reduce da una grande stagione, ma che è stato anche un grandissimo protagonista della partita giocata contro la Germania lo scorso 29 marzo, nel corso della quale ha fatto doppietta.

Kean ha lanciato la volata e rischia così di bruciare al foto-finish Mateo Retegui, relegandolo in panchina. Senza dimenticarsi che in squadra c'è un'altra punta centrale che è andata in doppia cifra come Lorenzo Lucca.