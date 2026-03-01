Parisi jolly impazzito: ora nel suo ruolo per dare fiato a un Gosens mascherato ma poi sarà nuovamente ala

Il k.o. da una parte di Solomon e dall'altra quello parziale di Gosens tirano in ballo una sorta di unico sostituto tuttofare: Fabiano Parisi. Nella stagione già di per sé folle della Fiorentina, l'esterno campano ha trovato la sua prima vera continuità in campo da quando è a Firenze, almeno a livello di minutaggio. Non certo tatticamente perché Vanoli a Udine lo rispedirà a fare il terzino sinistro, il suo ruolo originario: inevitabile l'avvicendamento con Gosens che oltre ai minuti di giovedì, ha anche una maschera sul volto da portarsi dietro.

Poi però a Parisi toccherà nuovamente traslocare davanti perché se Gudmundsson è rientrato, dalla parte opposta c'è solo Harrison e anche lì l'alternanza sarà inevitabile per il prossimo mese. Un jolly impazzito insomma, un po' come quando in campo inizia a far mulinare le gambe creando scompiglio nella formazione avversaria.