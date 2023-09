Finalmente un'arma in più per la Fiorentina. E Bonaventura ora può anche permettersi di rifiatare

Avvio di stagione complicato, quello vissuto da Antonin Barak. Il centrocampista-trequartista della Fiorentina, come avete potuto leggere nei nostri continui aggiornamenti, ha avuto a che fare con problemi di diversa natura nei primi mesi di lavoro.

La partita amichevole giocata in famiglia nel corso dell'ultimo fine settimana, ci ha però riconsegnato un giocatore che ora possiamo, finalmente, dire che è a disposizione di Italiano.

Questa è una buona notizia sia per lui, sia per il tecnico…che per Bonaventura. Sì perché Jack ora può anche permettersi di rifiatare, cosa che non ha potuto fare nei primi cinque match stagionali, pagando alla lunga dazio, con due prestazioni sottotono, contro Rapid Vienna (a Firenze) e contro l'Inter a Milano.