Padovan: "La Fiorentina si è conquistata la Conference sul campo. Adesso pero servono i rinforzi"

Questo pomeriggio il giornalista Giancarlo Padovan, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare l’ufficiale ritorno in Europa della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Si può dire che la Fiorentina si è conquistata la Conference grazie al campionato: questo perchè se una squadra che mi sta davanti viene squalificata di conseguenza si qualifica quella che arriva subito dopo. L’anno scorso i viola meritavano di vincere il trofeo e potranno sicuramente riprovarci la prossima stagione. Il gruppo avrà anche molto esperienza in più rispetto al passato e quindi mi auguro che possa davvero raggiungere il massimo. Di cosa ha bisogno la squadra di Italiano? Di una spina dorsale che possa fare la differenza: ha bisogno almeno due centrocampisti, di un attaccante e di un difensore centrale. Attualmente è una squadra un po’ scoperchiata ma occorre sapere che la decisione dell’Uefa non è arrivata tra capo e collo nella giornata di ieri sera, che la Juve venisse esclusa era ormai risaputo. Sono sicuro che la Fiorentina sicuramente si farà trovare pronta. Secondo me si sarebbe dovuta muovere prima, ma la dirigenza viola ha ancora tempo per prendere i rinforzi necessari”.